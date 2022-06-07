Конгресс Международного союза конькобежцев принял решение о повышении минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет, начиная с сезона-2024/25.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет и в следующем сезоне останется прежним. А в сезоне-2023/24 он составит 16 лет.

Решение объясняется защитой "физического и психического здоровья, а также эмоционального благополучия фигуристов".

Поводом для решения послужили скандалы на Олимпийских играх в Пекине с участием двух несовершеннолетних российских фигуристок — Камилы Валиевой и Александры Трусовой. Международный союз конькобежцев тогда подвергся критике за допуск на взрослые соревнования несовершеннолетних.