Последствия шторма "Юнис" в Европе

Число погибших в результате обрушившегося на Западную Европу шторма "Юнис" составило по меньшей мере 16 человек.

В Великобритании порывы ветра достигали 200 км/ч. 400 000 домохозяйств остались без электричества.

В Лондоне была повреждена крыша в виде белого купола легендарного стадиона О2 Arena.

В Сомерсете рухнул шпиль церкви, построенной в середине 19 века.

По всей стране отменены более 400 авиарейсов, затруднено движение поездов. Парализовано паромное сообщение с континентальной Европой.

Национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn объявил о приостановлении сообщения к северу от Ганновера, Дортмунда и Берлина. Более тысячи километров путей нуждаются в ремонте.

По меньше мере три человека погибли, в частности из-за падения деревьев на дороги. Один из погибших упал с крыши собственного дома.

Река Эльба вышла из берегов, в связи с чем пришлось проводить спасательную операцию в Гамбурге.

В Нидерландах четыре человека погибли из-за падения деревьев, у одного человека тяжелое ранение из-за обрушившейся на него с крыши солнечной батареи.

В Гааге десятки домов были эвакуированы из-за риска крушения колокольни.

Стихия также затронула север Франции, Бельгию, Ирландию и Польшу.