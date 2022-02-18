Ураган "Юнис" в западной Европе

Три человека погибли в окрестностях Амстердама в результате бушующего в Нидерландах шторма "Юнис". Из-за многочисленных сообщений о повреждениях и несчастных случаях, номер службы спасения оказался перегружен. Полиция призывает граждан не выходить из дома.

Ожидая ураган, голландские железнодорожники, еще за сутки приняли решение отменить все поезда.

Но не смотря на опасность и предупреждения служб спасения, люди гуляют на морских пляжах, чтобы получить удовольствие от стихии.

Я пришла подышать свежим воздухом и буквально отрешиться от всего, что произошло за последние два года.

Ураган "Юнис" войдет в историю Бельгии, как самый сильный за последние три десятилетия. Во Фландрии, в результате падения деревьев, несколько человек получили серьезные травмы.

В других частях страны, службы экстренной помощи получили сотни вызовов по поводу оказания помощи пострадавшим от стихии.

Ожидается, что на север Германии обрушится второй за несколько дней ураган возможно, с еще большей силой, чем предыдущий. Немецкая метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение. Железнодорожная компания Германии заранее приостановила движение поездов в большинстве районах страны.

В столице Великобритании впервые в истории было объявлено "красное" погодное предупреждение, обозначающее "опасность для жизни". Сильный ветер сорвал большую часть крыши на Куполе Тысячелетия на юго-востоке Лондона

Лиз Бентли, исполнительный директор Королевского метеорологического общества:

- Шторм "Юнис" - один из тех штормов, которые, я думаю, войдут в историю. Он станет для нас, метеорологов, особенным, в том числе из-за силы ветра. Мы будем обсуждать его, я уверена, еще долгие годы.

По меньшей мере три человека погибли в Великобритании. В стране закрыты дороги, отменены поезда, авиарейсы и паромные рейсы.

Премьер-министр Борис Джонсон, привел британскую армию в состояние готовности и призвал следовать всем мерам предосторожности для обеспечения безопасности.