Разрушительный шторм "Юнис" обрушился на Западную Европу

Шторм «Юнис» обрушился в пятницу на побережье Франции, где в пяти департаментах был объявлен повышенный уровень опасности. Порывы ветра достигали здесь 176 км/ч. Непогода повлекла аварии на дорогах, в которых шесть человек получили серьёзные ранения. Было нарушено движение поездов и самолётов.

В Бельгийском городе Турне ветер опрокинул строительный кран на здание больницы. Помимо крановщика, никто при этом не пострадал. Железнодорожное сообщение во Фландрии было на четыре часа приостановлено. В других частях страны скорость движения поездов ограничили в это время до 80 км/ч.

В Гааге, несмотря на ураган, нашлись желающие прогуляться по пляжу и полюбоваться буйством стихии. Ветром здесь сорвало крышу со стадиона АДО Ден Хааг, со многих зданий сдуло черепицу. От падений деревьев в Нидерландах погибли по меньшей мере четыре человека.

В Ирландии ветром также повалило множество деревьев, при этом погиб мужчина, занимавшийся расчисткой дороги вместе с другими работниками дорожной службы. Из-за обрывов проводов десятки тысяч домов остались без электричества.