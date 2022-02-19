Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Разрушительный шторм "Юнис" обрушился на Западную Европу

Access to the comments Комментарии
 Лев Удольский
euronews_icons_loading
Разрушительный шторм "Юнис" обрушился на Западную Европу
Авторское право  AP Photo/Matt Dunham

Шторм «Юнис» обрушился в пятницу на побережье Франции, где в пяти департаментах был объявлен повышенный уровень опасности. Порывы ветра достигали здесь 176 км/ч. Непогода повлекла аварии на дорогах, в которых шесть человек получили серьёзные ранения. Было нарушено движение поездов и самолётов.

В Бельгийском городе Турне ветер опрокинул строительный кран на здание больницы. Помимо крановщика, никто при этом не пострадал. Железнодорожное сообщение во Фландрии было на четыре часа приостановлено. В других частях страны скорость движения поездов ограничили в это время до 80 км/ч.

В Гааге, несмотря на ураган, нашлись желающие прогуляться по пляжу и полюбоваться буйством стихии. Ветром здесь сорвало крышу со стадиона АДО Ден Хааг, со многих зданий сдуло черепицу. От падений деревьев в Нидерландах погибли по меньшей мере четыре человека.

В Ирландии ветром также повалило множество деревьев, при этом погиб мужчина, занимавшийся расчисткой дороги вместе с другими работниками дорожной службы. Из-за обрывов проводов десятки тысяч домов остались без электричества.