В Оттаве разогнали протестующих

В столице Канады полицией задержаны более 100 протестующих. Силы правопорядка эвакуировали также 21 грузовик, стремясь освободить центр города, который ещё три недели назад заблокировали участники антиправительственной демонстрации. Накануне власти предупредили, что перейдут к решительным действиям, но протесты не прекратились. Операцией по разгону руководил новый шеф полиции Оттавы Стив Белл:

– Ещё этим утром всем незаконно и законно протестующим была предоставлена возможностей разойтись. Затем полицейские направились к перекрестку улиц Ридо и Сассекс, произведя новые аресты и освободив это место. По состоянию на три часа дня задержано 70 человек. Им предъявлены обвинения в многочисленных правонарушениях.

Массовые протесты начались по всей Канаде ещё в январе, когда дальнобойщики потребовали отмены антиковидных ограничений. Вскоре к их выступлениям присоединились и многие другие граждане, недовольные правительством премьер-министра Джастина Трюдо. Власти отказались идти на уступки и прибегли к закону о чрезвычайных ситуациях, который до этого в стране ни разу не применялся. Протестующих Трюдо назвал «маргинальным меньшинством».