Праздник дзюдо на турнире "Большого шлема" в Тель-Авиве

В заключительный день турнира "Большого шлема" в Тель-Авиве арена "Шломо" снова была заполнена до отказа.

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер закрыл соревнования, наградив Амита Таля, владельца компании Bonei Ra’anana, статуэткой Дзигоро Кано, созданной компанией Herend Porcelain.

В весе до 90 килограммов Мамедали Мехтиев победил бывшего чемпиона мира Неманью Майдова из Сербии эффектным ура-наге. Эта медаль стала 20-й в рамках Мирового тура для азербайджанского дзюдоиста, который невероятно стабильно показывает высокие результаты. Награду ему вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Беата Пакут из Польши хорошо выступила в предварительных соревнованиях, а в финале она победила Алину Бём из Германии и завоевала свое первое в истории золото "Большого шлема". Ее наградил Майкл Михели, глава компании CEDCO, Венгрия.

Обладатель титула "Восходящая звезда" 2021 года Илья Суламанидзе из Грузии доказал, что вполне заслуживает этой награды, победив одного из старейшин категории до 100 килограммов Михаэля Коррела из Нидерландов. Первое золото "Большого шлема" грузинскому борцу вручила депутат Кнессета Израиля Мири Регев.

В весе более 78 килограммов четвертое золото турнира ушло в копилку Франции. После серебра, завоеванного в Париже 2 недели назад, Романа Дикко выглядела сосредоточенной и в Тель-Авиве и обеспечила себе победу. Медаль ей вручил владелец Bonei Ra’anana господин Амит Таль.

Романа Дикко: "Я думаю, что Париж и Израиль - это два лучших места для соревнований по дзюдо. Потому что там много людей, они кричат. Так что здесь очень хорошая атмосфера, и я всегда очень рада выступать в Израиле".

Дзюдоистом дня, по нашей версии, стал серебряный призер Олимпийских игр и бывший чемпион мира Гурам Тушишвили, который был в ударе в весе свыше 100 килограммов. Его наградил всемирно известный певец Морис Джанашвили.

Гурам Тушишвили: "Мы профессионалы, дзюдо - это часть нашей жизни, мы живем дзюдо. Конечно, то, что мне больше всего понравилось и по чему я скучаю, - это соревнования, особенно с такой публикой, болельщиками и поддержкой".

В заключительный день израильские тяжеловесы блестяще пооддержали импульс, заданный ранее их товарищами по команде. В течение 3 дней арена "Шломо" была заполнена одними из самых страстных болельщиков в мире дзюдо, и их национальная команда полностью оправдала всеобщие ожидания. Местные герои Раз Гершко и Петер Пальчик в упорной борьбе завоевали 2 бронзовые медали, пополнив впечатляющий список наград своей сборной.

Турнир серии "Большого шлема" в Тель-Авиве стал одним из самых ярких событий Мирового тура по дзюдо.