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мир

На горящем пароме ищут пропавших

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 Павел Барсуков
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На горящем пароме ищут пропавших
Авторское право  Voula Pappa/AP

12 человек до сих пор числятся пропавшими без вести в результате пожара на итальянском пароме в Ионическом море. Спасатели продолжают тушить пламя и искать людей. Эвакуированных доставляют на остров Корфу. Всего на борту находились 290 человек. При этом среди спасённых — двое мигрантов, которых не было в списках пассажиров.

"Мы ждали четыре часа, пока не придут спасатели. Ночь, пожар, пламя прямо у нас под ногами. 250 человек, все кричали, некоторые прыгали прямо в море. Некоторые наши друзья пропали, мы до сих пор не знаем, что с ними", — рассказывает один из пассажиров.

Паром под итальянским флагом вышел в пятницу из греческого порта Игуменица в итальянский Бриндизи. Через три часа вспыхнул пожар, причины которого пока неизвестны. По словам пассажиров, за 15 минут пламя охватило палубы и надстройку. Капитан и два механика судна были задержаны.