ЕС-АС: "смена парадигмы отношений"

"Заложены основы для возобновления партнёрства Европы и Африки", - так резюмировали итоги переговоров главы государств двух континентов.

Саммит Европейского и Африканского союзов в пятницу завершил свою работу в Брюсселе.

Маки Салл, председатель Африканского союза:

"Нас часто не слышали, а просто давали рецепты, готовые решения. Я отмечаю принципиальную смену парадигмы отношений, построенных на дружбе, уважении, взаимопонимании, поиске и совместной выработке общих решений"

Но открытым остался вопрос об отказе Евросоюза передавать африканским странам патент на вакцину от коронавируса.

Шарль Мишель, глава Европейского совета:

"Интеллектуальная собственность - это мощный рычаг для содействия исследованиям, инновационным разработкам. Она призвана защищать эту сферу".

Лидеры стран и представители руководства ЕС не ставят на этом точку, но собираются вновь встретиться в апреле и найти решение этой проблемы.

Маки Салл, председатель Африканского союза:

"Это вовсе не провал. Как только появляются две противоположные позиции, мы пытаемся найти компромисс".

В подтверждение тому было объявлено, что шесть африканских государств получат технологию для производства мРНК-вакцины от ковида.

Что касается экономики, ЕС намерен запустить инвестиционную программу объёмом свыше 150 миллиардов евро, направленную на развитие инфраструктуры, проекты зелёной энергетики, цифровизации, транспортного сообщения. Аналитики уверены: Евросоюз пытается таким образом остановить рост влияния Китая и России на континенте.

Шарль Мишель, глава Европейского совета:

"Желание ЕС не в том, чтобы противостоять влиянию со стороны кого-то, а чтобы реализовать проект позитивной направленности".

На двухдневных переговорах в Брюсселе присутствовало не менее 70 делегаций, но четыре страны континента представлены не были. Это Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Судан - после недавно совершённых там госпереворотов.