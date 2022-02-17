Разрушительный ураган "Иления" в ГерманииКомментарии
Сильный ураган "Иления"обрушился на север Германии.
Немецкая метеорологическая служба зафиксировала максимальную скорость ветра до 152 километров в час.В Берлине объявлено чрезвычайное положение.
Власти страны рекомендуют гражданам оставаться дома. В качестве меры предосторожности авиа и железнодорожные компании отменяют рейсы и поезда в ряде регионов.
Власти и спасатели попросили людей остерегаться падающих веток и черепицы. Железнодорожная служба Германии сообщила, что в перебоях в работе железных дорог виноваты поваленные деревья. В Нижней Саксонии все поезда были отменены из-за разрушений, вызванных ураганом.
По данным метео службы, прогнозы не совсем точны, так как погодные условия очень динамичны. Сообщения о пострадавших пока не поступали.