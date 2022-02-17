Сильный ураган "Иления"обрушился на север Германии.

Немецкая метеорологическая служба зафиксировала максимальную скорость ветра до 152 километров в час.В Берлине объявлено чрезвычайное положение.

Власти страны рекомендуют гражданам оставаться дома. В качестве меры предосторожности авиа и железнодорожные компании отменяют рейсы и поезда в ряде регионов.

Власти и спасатели попросили людей остерегаться падающих веток и черепицы. Железнодорожная служба Германии сообщила, что в перебоях в работе железных дорог виноваты поваленные деревья. В Нижней Саксонии все поезда были отменены из-за разрушений, вызванных ураганом.

В некоторых городах страны, штормовой шквал привел к наводнениям. Остров Нордстрандишмур в Северном море был полностью затоплен ночью.

По данным метео службы, прогнозы не совсем точны, так как погодные условия очень динамичны. Сообщения о пострадавших пока не поступали.