"Армянский перекрёсток": вызовы и риски

Об открытиии "армянского перекрёстка" заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщив о том, что в контексте вопроса о разблокировании региональных коммуникаций его правительство преобразовало проект дороги "Север-Юг" в проект "Север-Юг - Восток-Запад". Одна из его ветвей должна соединить Армению с Ираном и Грузией, другая – с Азербайджаном и Турцией.

За этими новостями следят в приграничных районах. Жители города Акьяка в Турции помнят те времена, когда здесь ещё действовала железная дорога Гюмри-Карс:

"Со времен СССР на этой границе всегда шла торговля. Из-за карабахской проблемы граница закрыта. Я надеюсь, что она снова откроется и восстановится мир в регионе. Экономика оживёт".

"Я работал с 1987 по 1993 год, потом границу закрыли. (...) Здесь был перевалочный пункт для товаров из России и Армении. У нас было много работы. Один поезд утром и один вечером. Каждый поезд вёз 600 тонн грузов, всего 1200 тонн грузов в сутки".

"Если граница снова откроется, это принесёт большую пользу Карсу и другим городам региона. Мы многое потеряли в экономическом отношении в регионе с тех пор, как в 1993 году закрылась граница. По этой железной дороге можно выйти дальше в Китай и в Сибирь. Это старый Шёлковый путь".

Проект части дороги "Восток-Запад" , по словам Никола Пашиняна, ещё не разработан. Ранее в ходе встречи в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана была подтверждена договоренность о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Но в случае договорённости с Турцией проект может включить и открытие железной дороги Карс-Гюмри.

Оппоненты армянского премьера критикуют открытие маршрута через Мегри , который свяжет Азербайджан с Турцией через Нахичевань. Они считают, что это чревато для Армении турецкой экономической экспансией и серьёзными геополитическими рисками. Кроме того, по их словам, на фоне регулярных совместных азербайджано-турецких военных учений и воинственных заявлений это представляет угрозу не только для Армении, но и для всего региона, где остаётся много нерешённых проблем.