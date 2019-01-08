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Германия

Украденный нацистами шедевр вернулся во Францию

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 Сергей Щербаков 
Украденный нацистами шедевр вернулся во Францию
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Знаменитая картина кисти французского художника Тома Кутюра спустя много десятилетий вернулась к законным владельцам. Речь идет о "Портрете сидящей молодой женщины", который был украден нацистами во время Второй мировой войны из собрания Жоржа Манделя - видного французского политика, боровшегося с фашистами в рядах Сопротивления. На этой неделе Германия возвратила шедевр потомкам Манделя.

"Это символ торжества справедливости", - заявила на церемонии передачи министр культуры ФРГ Моника Грюттерс. Она заверила, что власти Германии продолжат поиски законных владельцев и других произведений, похищенных нацистами.

В 2012 году в Мюнхене была обнаружена так называемая "коллекция Гурлитта" - уникальное собрание мировых шедевров, конфискованных фашистами как "дегенеративное искусство". Люди, которым принадлежали эти творения были расстреляны или сгинули в концентрационных лагерях, когда речь шла о евреях.

Жорж Мандель - один из самых известных политиков, ставших жертвами Холокоста во Франции в период Второй мировой войны. Он решительно противодействовал капитуляции Франции и оккупации страны нацистской Германией.

В 1942 году французские коллаборационисты передали Манделя гестапо. После этого он был депортирован в Германию, где стал узником концлагеря Ораниенбург, а затем Бухенвальда. В 1944 году Мандель был возвращен в Париж и снова передан в руки коллаборационистов Виши. Спустя несколько дней его вывезли его в лес Фонтенбло и там расстреляли.

Когда война закончилась, гражданская жена Жоржа Манделя, известная французская актриса Беатрис Бретти, обратилась в государственные органы с заявлением о пропаже нескольких полотен из коллекции своего супруга - в том числе, упомянутого женского портрета кисти Кутюра.

В сделанном ею описании говорилось, что в холсте есть крошечная залатанная дырочка, которая находится на уровне груди изображенной на картине девушки. Именно благодаря этой примете эксперты и смогли подтвердить подлинность картины и установить законных владельцев.