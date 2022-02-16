Вернуть свободу, отнятую вирусом

Власти Германии объявили о планах к 20 марта отменить большинство ограничений, введённых в стране в связи с эпидемией коронавируса. Это решение совпало с аналогичными действиями соседних Австрии и Швейцарии. Трехэтапный план был одобрен федеральным канцлером Олафом Шольцем и главами 16 земель, поскольку число случаев заражения в Германии начал снижаться.

"Это даёт основания для оптимистичных прогнозов и снятия значительной части текущих ограничений в Германии в три этапа до начала весны", - сказал Шольц, добавив, что "пик, вероятно, уже достигнут".

Австрийское правительство заявило в среду, что планирует отменить большинство ограничений для борьбы с коронавирусом с 5 марта, хотя ношение масок в некоторых местах останется обязательным. Так, больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, снова смогут открыться ночные клубы, а для посещения общественных мест "зелёный паспорт" больше не будет нужен.

"В перспективе нам видится возможность очень осторожно, но решительно, шаг за шагом, вернуть свободу, которую вирус отнял у нас", - сказад канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Швейцарские власти решили снять большинство санитарных ограничений с четверга, поскольку рекордный уровень распространения инфекции, вызванный вариантом Omicron, не привел к пику госпитализаций. Доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры и на мероприятия снова будет возможен без маски или COVID-сертификата.

"Болезнь теперь протекает мягче. Больницам больше не грозит перегрузка, но, безусловно, COVID по-прежнему причиняет много страданий, мы это тоже осознаём. И хотя мы еще мало знаем об отдаленных последствиях, пандемия больше не внушает тот ужас, что в начале", - заявил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет.

Отменяется и обязательное ношение масок на рабочем месте, а въезжающим в Швейцарию больше не нужно будет предъявлять справку о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус.