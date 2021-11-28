Швейцария решает судьбу санитарных пропусков на референдуме

Граждане Швейцарии решают судьбу коронавирусных ограничений и правил вакцинации от COVID-19. На референдум вынесен вопрос о допустимости принятого ещё весной закона «О мерах по борьбе с пандемией».

Несколько общественных объединений сформировали инициативную группу и собрали более 70 тысяч подписей под требованием провести плебисцит. Они выступают против расширения полномочий правительства в связи с эпидемией, а также оспаривают введение санитарных пропусков.

Для посещения спортивных, развлекательных и культурных учреждений в Швейцарии необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный результат теста на коронавирус или же свидетельство о недавно перенесённом заболевании. Противники этих ограничений расценивают их как серьёзное и необоснованное наступление на гражданские права и свободы.

Это уже второй в Швейцарии референдум, посвящённый закону «О мерах по борьбе с пандемией». В июне более 60% избирателей поддержали принятые нормы. Как отмечают швейцарские СМИ, тогда речь шла прежде всего о финансировании санитарных мер и о поддержке бизнеса.