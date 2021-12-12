Австрия выходит из локдауна

Рождественский рынок в Вене ждет гостей. В Австрии с воскресенья завершается общенациональный локдаун для привитых и переболевших COVID-19. Регионы с разрешения Минздрава постепенно начинают снимать ограничения. В Вене сфера общественного питания и гостиничный бизнес откроются с 20 декабря. Режим карантина в стране продолжится только для непривитых старше 12 лет. Во всех закрытых помещениях и на работе требуется носить защитные маски класса FFP2.

Каждый регион вправе самостоятельно определять очередность снятия ограничений. С 13 декабря практически во всех регионах начинают открываться торговые центры и сфера обслуживания.