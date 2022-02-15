Иностранцы на Украине: уехать или остаться?

Уехать или остаться? Такой вопрос стоит сегодня перед многими иностранцами, которые живут и работают на Украине. Некоторые страны - такие, как Великобритания, США, Канада , Германия и Австралия - рекомендовали своим гражданам покинуть украинскую территорию из-за угрозы войны. И многие последовали этим рекомендациям. Но не все. Британец Томас Джонс, преподаватель английского языка, уезжать не собирается.

_"Люди думают, что эмигранты могут вот просто так встать и уехать, _- говорит он. - Многие люди, такие, как я, устроили здесь свою жизнь. Это совсем не так, как если бы я приехал вчера сюда в отпуск на неделю, а потом вернулся бы в Англию. Мне 52 года, а не 18, и мне не очень-то хочется спасть с женой на каком-то диване в Англии. Конечно, если вдруг всё станет очень серьёзно, нам придётся подумать о том, что нам дальше делать. Тогда и подумаем".

Гражданин США Эндрю Кисел, отец двоих детей, также не намерен уезжать. На Украине он живёт с 1992 года и хочет остаться в этой стране как можно дольше.

"Очередей за бензином нет, люди ходят по магазинам в обычном режиме, никто не торопится запасать муку или другие продукты, жизнь продолжается. Мы все ждём, что через год, через несколько месяцев или может даже уже в эти выходные будет принято какое-то всеобъемлющее решение, и ситуация станет менее напряжённой", - говорит Кисел, который работает в Киеве консультантом.

На прошлой неделе Белый дом призвал своих граждан покинуть Украину. В понедельник такие же рекомендации были даны и американцам, проживающим в Беларуси. А оставшиеся на Украине работники дипмиссии США переехали работать во Львов.