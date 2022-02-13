Украина: небо безопасно для полётов

Власти Украины опровергли информацию о закрытии воздушного пространства страны и заявили, что украинское небо безопасно для полетов. В министерстве инфраструктуры указали, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Международный аэропорт "Борисполь" функционирует в привычном режиме.

Но более 30 стран рекомендовали своим гражданам срочно уехать и некоторые последовали этому призыву:

"Да, я уезжаю из-за сложившейся ситуацию, потому что я ценю свою жизнь. Думаю что самый разумный выбор — покинуть Украину сейчас".

"Я лично думаю, что ничего не произойдет, но, к сожалению, никто не может угадать, что у Владимира Путина на уме".

В воскресенье в центре дипломатической напряженности оказалась миссия ОБСЕ на Украине. В МИД РФ заявили, что организацию используют как инструмент для возможной провокации, после того как появились сообщения о том, что ряд стран собираются передислоцировать своих наблюдателей. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид затем заявила, что миссия продолжит выполнять мандат без перерыва.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник встречается с российским лидером Владимиром Путиным.

Он заявил: "Необходимо ясно сказать, что военная агрессия против Украины, угрожающая ее территориальной целостности и суверенитету, приведет к жестким ответам и санкциям, которые мы тщательно подготовили и которые мы можем ввести в действие незамедлительно совместно с нашими союзниками в Европе и НАТО".

На этом фоне в Польшу прибыли дополнительный воинский контингент и техника из США. В Пентагоне утверждают, что в задачи в задачи американских военных входит только обеспечение обороны союзников по НАТО.

Западные страны продолжают оказывать военную помощь Украине. В воскресенье Киев получил от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также боеприпасы оборонного назначения.