Российский оппозиционный политик Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, Павла Зеленского и еще 19 человек в список террористов и экстремистов. Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства граждан, включенных в данный перечень, и приостанавливают их обслуживание.

Я, Навальный и коллеги — экстремисты-террористы, а Кадыров — академик и герой труда. Смотри, не перепутай, как говорится — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 25, 2022

Ранее в январе в список Росфинмониторинга добавили двух других соратников Навального - Леонида Волкова и Ивана Жданова.

В сентябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Его фигурантами стали сам Навальный и его сторонники - Волков, Жданов, Соболь, Албуров, Шаведдинов и еще несколько человек.