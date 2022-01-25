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Россия

Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список террористов и экстремистов

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 Михаил Саленков
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, включен в перечень экстремистов и террористов
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, включен в перечень экстремистов и террористов   -   Авторское право  Denis Kaminev/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, Павла Зеленского и еще 19 человек в список террористов и экстремистов. Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства граждан, включенных в данный перечень, и приостанавливают их обслуживание.

Ранее в январе в список Росфинмониторинга добавили двух других соратников Навального - Леонида Волкова и Ивана Жданова.

В сентябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Его фигурантами стали сам Навальный и его сторонники - Волков, Жданов, Соболь, Албуров, Шаведдинов и еще несколько человек.