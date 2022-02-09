Во французском городе Бресте начинает работу саммит "Один океан"

На эту встречу съехались ученые, политики и представители НПО из разных стран мира. Организаторы надеются, что форум "Один океан" станет подготовительным этапом к принятию уже в этом году, международных обязательств по защите мирового океана от надвигающейся, как считают активисты, экологической катастрофы.

Жером Пети, НПО Pew: "Для нас этот саммит представляется крайне важным. Мы знаем, что для мирового океана наступил переломный момент. Это связано с изменением климата, потеплением и закислением вод и выловом рыбы в огромном количестве. Примерно две трети мировых рыбных запасов чрезмерно эксплуатируются. Поэтому нам нужны очень решительные меры для борьбы с существующими угрозами".

Загрязнение океанических вод и прибрежных зон, в том числе пластиком, еще одна серьезная проблема. Но больше всего участники встречи в Бресте обеспокоены изменением климата на планете. В этой сфере необходимо, считают эксперты, действовать надо незамедлительно.

Оливье Пуавр д'Арвор, общественный деятель: "Если ничего не предпринимать, то не через столетие, а уже через 10 лет территории, где проживают 600 миллионов человек, окажутся под водой. Если мы ничего не сделаем, через 80 лет, примерно в 2100 году, значительно ухудшится прогноз Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Речь идет о том, что уровень моря поднимется не на полтора, а на два метра. Тогда под водой окажутся участки суши с населением в два-три миллиарда человек".

Саммит "Один океан" проходит в рамках председательства Франции в Совете ЕС. В июне в Лиссабоне планируется проведение Конференции ООН по океану. Ее участники должны предложить научно обоснованные инновационные решения, которые позволят начать новую главу глобальных действий по спасению океана.