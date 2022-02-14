Олаф Шольц в Киеве

Самолёт ВВС Германии приземлился в понедельник в Литве, доставив 70 немецких военнослужащих в рамках запланированного усиления контингента НАТО в регионе на фоне опасений по поводу возможного военного конфликта между Россией и Украиной. Численность немецких военнослужащих в Литве предполагается довести до 950 человек.

В то же время Германия продолжает действовать и на дипломатическом фронте: канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в понедельник в Киев и провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Штольц заявил, что от России ожидают чётких шагов по деэскалации, и что возможное вторжение будет иметь для неё тяжёлые экономические последствия, в том время как Украина получит всю надлежащую поддержку.

"С помощью более чем 2 млрд долларов мы сделали украинскую экономику более устойчивой и независимой. Перед лицом иностранного влияния мы обеспечили её автономию и устойчивость. И я могу заверить вас, что мы продолжим эту поддержку с той же решимостью", - сказал Шольц.

Речь зашла и о возможном вступлении Украины в НАТО, Владимир Зеленский прокомментировал это так:

"Мы понимаем, что членство в НАТО обеспечило бы нашу безопасность и нашу территориальную целостность. Это также закреплено в украинском законодательстве, в Конституции Украины. Поэтому, если бы это зависело от нас, то все сроки были бы сокращены".

Во вторник Олаф Шольц отправится в Москву, где проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Саша Вакулина (Euronews):

"Эскалация напряжённости на границе Украины и России представляет собой беспрецедентную угрозу выстроенной системе безопасности в Европе. С этим согласились и Владимир Зеленский, и Олаф Шольц. Но что касается газопровода "Северный поток - 2" - есть разногласия", - сказал Зеленский, назвав проект "геополитическим оружием". Тот факт, что канцлер Германии приехал в Киев до своей поездки в Москву во вторник, на Украине расценивают как сильный знак поддержки и солидарности. Но пока сам Олаф Шольц находится здесь, в Киеве, - Германия, США, Великобритания и другие страны в минувшие выходные призвали своих граждан немедленно покинуть Украину".