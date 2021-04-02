Инновации и технологии, "вдохновлённые" пандемией

Это неделя здравоохранения на Euronews и в этот раз мы ознакомимся с инновациями и технологиями, которым пандемия дала новый импульс.

Первое, что вы замечаете в общественных местах – это защитные маски.

В начале пандемии их не хватало. Теперь же они повсюду.

С повсеместным распространением неизбежно возникнет своего рода конкуренция. Но маска компании R-PUR первоначально появилась в 2015 году как высокотехнологичная защита от загрязнения окружающей среды.Учитывая, что она фильтруем практически все, включая вирус COVID-19, ее продажи резко возросли.

Нам удалось увеличить производство на 700%. В 7 раз в 2020 году. Но спрос был настолько высоким, что полностью его удовлетворить нам не удалось Флавьен Элло соучредитель, гендиректор R-PUR

Бум продаж коснулся и чистящих средств. Но что, если бы основные предметы общего использования могли бы дезинфицироваться сами? Швейцарский стартап Cleanmotion разработал самоочищающуюся дверную ручку.

Здесь есть резервуар с дезинфицирующим средством, который орошает чистящее кольцо прямо здесь. И после того, как пользователь нажимает на ручку, кольцо протирает ее Алекс Хорват президент Cleanmotion

В карантин многие были заперты в четырех стенах и задумались о своем здоровье - они начали тренироваться дома.

Это послужило толчком для итальянского производителя тренажеров Technogym, его продажи выросли среди физиотерапевтов, которые помогают людям восстановиться после травм.

Тот факт, что многие люди занимаются дома, импровизируя, привел к множеству несчастных случаев, и они вынуждены обращаться к физиотерапевту Нерио Алессандри основатель и гендиректор Technogym

Еще одна компания, бизнес которой буквально взлетает частично из-за коронавирусных ограничений - это ирландская компания по доставке дронами Manna.

Заказанные лекарства приземляются прямо на ваш газон при помощи большей версии дрона.

Они чистые, у них нет контакта с человеком. И мы обрабатываем продукт ультрафиолетом до отправки. Эти дроны безопаснее, и им не нужны чаевые Бобби Хили гендиректор и основатель Manna

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