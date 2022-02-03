ЕЦБ не меняет ключевую ставку, несмотря на рекордную инфляцию

Евроцентробанк оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, не изменились и ставки по депозитам и краткосрочным кредитам. Несмотря на то, что регуляторы США и Великобритании на фоне высокой инфляции увеличили ставки, Европа решила твёрдо придерживаться своих планов.

Кристин Лагард, председатель ЕЦБ:

"Инфляция, видимо, останется высокой дольше, чем ожидалось, но уже в течение этого года снизится. Так что Совет управляющих подтвердил решения, принятые на декабрьском заседании по денежно-кредитной политике. Мы продолжим шаг за шагом снижать темпы выкупа активов в ближайшие кварталы и в конце марта прекратим закупку чистых активов в рамках экстренной программы, связанной с пандемией".

При этом годовая инфляция в еврозоне по итогам января составила 5,1%: это рекордный показатель за всю историю единой валюты. Евроцентробанк считает оптимальным уровень в 2%. Резкий рост связан не только с последствиями коронакризиса, но, в первую очередь, с повышением цен на энергоносители.