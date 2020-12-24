Иглу-туризм спасает гостиничный бизнес Румынии

Как и во многих странах туристический бизнес в Румынии серьезно пострадал в результате пандемии. Чтобы удержать свой бизнес на плаву некоторые владельцы подошли к решению проблем творчески.

Азуга - одно из самых популярных мест зимнего отдыха у румын, но в канун Рождества - здесь немноголюдно. Лариса, владелица здешнего отеля, нашла способ спасти ситуацию - "виглу".

Мы хотели сделать что-то уникальное для Румынии. И нам пришла эта идея. Людям, несмотря на пандемию, все равно хочется путешествовать, но в то же время находиться в безопасных условиях Лариса Пушкашу владелица отеля

Примерно в 20 км, в Предяле, Мугур и Роксана также наслаждаются горным пейзажем и бокалом вина в иглу другого типа, на территории ресторана. Им не хватает былой многолюдности, но они верят, что в следующем году жизнь вернется в нормальное русло.

Я из Румынии, но приехал из Бельгии. Мы решили провести пару дней в горах, покататься на лыжах. В следующем году, надеюсь, мы будем больше путешествовать и не будет настолько строгих ограничений как сейчас Мугур турист

По оценке Туристического союза Румынии, в 2020 году гостиничный бизнес потерял 65% прибыли. Продолжительные ограничения привели к снижению активности и потере 100 000 рабочих мест.

Драгош Анастасиу, представитель Союза, надеется, что в следующем году власти увеличат помощь сектору.

Эта пандемия была похожа на цунами для румынской туристической индустрии. С самого начала мы оказались на первой линии, когда это цунами ударило. Что касается помощи властей, в следующем году, правительство планирует принять ряд мер: в марте, апреле, может быть, в мае стране предоставят гранты от ЕС Драгош Анастасиу представитель Туристического союза Румынии

Анастасиу считает преимуществом Румынии ее развитую отрасль экотуризма, а также частные, изолированные места, которые можно найти по всей стране: в Трансильвании или близ дельты Дуная.

Мари Жанн Йон, Euronews:

— В прошлом году, перед Рождеством, горнолыжные курорты Румынии были переполнены. Теперь путешествия, кажется, только для храбрых. Самое прибыльное время сейчас - выходные, но владельцы ресторанов и отелей не сдаются и с нетерпением ждут следующего года и надеются на лучшее.