"Мы не отступимся!": французская "Колонна свободы" идёт на Брюссель

Остановку в пригороде Лилля сделали участники французской "Колонны свободы" по пути из Парижа в Брюссель. До 1 300 автомобилей из разных уголков страны переночевали на парковке супермаркета в местечке Фаш-Тюмениль, недалеко от границы с Бельгией. Перед сном они провели небольшой митинг, скандируя "Свободу!" и "Мы не отступимся!"

Несмотря на запрет бельгийских властей проводить манифестации в Брюсселе в этот понедельник, участники "Колонны свободы", выступающие против санитарных пропусков и других, ограничений индивидуальной свободы, полны решимости достучаться до единой Европы.

Наш план состоит в том, чтобы посетить один за другим все европейские институты, потому что это происходит на общеевропейском уровне. Мы видим, что одно и то же творится почти во всех странах. Наше намерение - идти вперёд. Мы не знаем, как далеко зайдём, но мы идём вперед и делаем так, чтобы наш голос был услышан, потому что иначе не можем Сандрин участница "Колонны свободы" из Лиона

В пятницу вечером в Париж, по данным МВД Франции, съехались до 3 000 автомобилей. В субботу сотне из них удалось прорваться на Елисейские поля.

Столичные власти вывели на улицы семь с половиной тысяч полицейских, которые разогнали участников несанкционированной манифестации с помощью слезоточивого газа. 97 человек были задержаны, на 513 составлены протоколы.