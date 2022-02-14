"Мы не отступимся!": французская "Колонна свободы" идёт на Брюссель

"Мы не отступимся!": французская "Колонна свободы" идёт на БрюссельКомментарии
Остановку в пригороде Лилля сделали участники французской "Колонны свободы" по пути из Парижа в Брюссель. До 1 300 автомобилей из разных уголков страны переночевали на парковке супермаркета в местечке Фаш-Тюмениль, недалеко от границы с Бельгией. Перед сном они провели небольшой митинг, скандируя "Свободу!" и "Мы не отступимся!"
Несмотря на запрет бельгийских властей проводить манифестации в Брюсселе в этот понедельник, участники "Колонны свободы", выступающие против санитарных пропусков и других, ограничений индивидуальной свободы, полны решимости достучаться до единой Европы.
В пятницу вечером в Париж, по данным МВД Франции, съехались до 3 000 автомобилей. В субботу сотне из них удалось прорваться на Елисейские поля.
Столичные власти вывели на улицы семь с половиной тысяч полицейских, которые разогнали участников несанкционированной манифестации с помощью слезоточивого газа. 97 человек были задержаны, на 513 составлены протоколы.