В Брюсселе снова протестуют противники ковид-ограничений

Около 1600 человек вышли в воскресенье на марш протеста против коронавирусных ограничений в Брюсселе. Это уже третья такая акция в бельгийской столице с начала года. Предыдущая, неделю назад, завершилась беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. На этот раз манифестанты ограничились сбором подписей с требованием отставки правительства.

"Нельзя исключать людей из общества, правительство действует неправильно, такое неприемлемо", - говорит этот мужчина.

Саркис Симоньян, "Объединенная Бельгия за свободу": "Причины, которые сегодня вывели нас сюда, - это стремление защитить нашу Конституцию, права человека. Потому что меры, принятые правительством, идут против нашей свободы, против Конституции".

Среди главных требований - отмена коронавирусного сертификата, без которого в Бельгии нельзя посещать рестораны, кинотеатры и спортивные мероприятия.

Шандор Жирош, Euronews: "Эта демонстрация была намного меньше и гораздо более мирной, чем та, которую мы видели в прошлое воскресенье в Европейском квартале Брюсселя. Но все же пока слишком рано говорить о том, что бельгийское антипрививочное движение выдыхается".