Атланта готовится к Супербоулу

Фанаты Новой Англии празднуют победу. «Нью-Ингленд Пэтриотс» в третий раз подряд дошли до Супербоула, обыграв в финале Американской футбольной конференции «Канзас-Сити Чифс». Встреча завершилась со счётом 37:31.

Против «Патриотов» выступит «Лос-Анджелес Рэмс». В финале Национальной футбольной конференции эта команда одержала верх над «Нью-Орлеан Сэйнтс». 26:23 — таким был счёт по итогам встречи. Оба финальных матча завершились в овертаймах, — впервые в истории Супербоула.

«Нью-Ингленд Пэтриотс» надеются повторить рекорд по числу завоёванных Кубков Винса Ломбарди — клуб уже пять раз становился победителем Супербоула. «Лос-Анджелес Рэмс» становились чемпионами американского футбола лишь однажды. Супербоул пройдёт 3 февраля в Атланте.