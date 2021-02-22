Пожилые европейцы - жертвы насилия взаперти

От нашествия коронавируса особенно страдают в Евросоюзе пожилые люди. Из-за локдаунов многие из них вынуждены проводить время дома или в интернатах, их круг общения резко сократился. Борха Арруэ из неправительственной платформы Age Europe ("Возрастная Европа") говорит, что такие люди всё чаще подвергаются взаперти плохому обращению:

"Мы знаем, что пандемия повысила некоторые факторы риска для престарелых, которые живут одни, в изоляции. Еду и предметы первой необходимости им оставляют у дверей, иногда кто-то навещает их неформально. В Европе становится всё меньше профессиональных работников, которые поддерживали бы этих людей в повседневной жизни или оказывали им экстренную помощь. Мы мало знаем насилии в учреждениях для пожилых и пенсионеров, потому что двери в них закрыты и запечатаны. Из-за этой секретности за закрытыми дверями создаётся обстановка, в которой злоупотреблений становится больше".

По данным Age Europe, 2,5 тыс пожилых граждан ЕС умирают в год из-за недосмотра или насилия со стороны тех, кто должны о них заботиться. Только 1 из 24 таких случаев официально зарегистрирован. Платформа со штаб-квартирой в Брюсселе объясняет это тем, что сами жертвы плохого обращения стыдятся сообщать о нём, не хотят, чтобы их случаи становились предметом досужего обсуждения. Age Europe отмечает, что бытовое насилие не знает возрастных границ.

Одна из этих жертв, 85-летняя бельгийка, поделилась своими чувствами с корреспондентом Euronews Мейв Макмахон на условиях анонимности:

"Огромное количество людей в такой ситуации, как моя, оказываются полностью униженными. Это относится и к старым, и к более молодым. Ужасно жить в полном одиночестве".

Эта женщина находится теперь под опекой валлонской сети Respect Seniors ("Уважайте пожилых"). Большую часть жизни она опасалась побоев:

"Насилие для меня началось 50 лет назад. Я вышла замуж за жестокого человека. Он тогда казался хорошим, но с тех пор он стал очень груб. Ругал меня и наших детей, поднимал на нас руку. И всё это мне приходится хранить в душе, в моём сердце".

Брюссельская платформа Age Europe надеется, что находящиеся в этом городе институты Евросоюза поставят проблему жестокого обращения с пожилыми людьми на видное место в своих политических программах. Она оказалась связана с Covid-19.