Протестующие покинули мост между Канадой и США

Большая часть протестующих покинула мост Амбассадор, соединяющий канадский Уинсор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). Утром туда прибыли усиленные отряды полиции.

Накануне Высший суд провинции Онтарио выпустил приказ об освобождении дальнобойщиками пограничного перехода.

7 февраля водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду.

С конца января блокирована граница двух стран на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана.

Протесты против антиковидных ограничений увеличились после прибытия в конце января в Оттаву "Конвоя свободы" — бастующих против обязательной вакцинации для пересечения границы с США дальнобойщиков.

Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в других крупных городах страны.

Протестующие призывают уйти в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал их "маргинальным меньшинством".