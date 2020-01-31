Юная узница Освенцима рассказывает в Instagram и Snapchat о Холокосте

В мае 2019 года израильский бизнесмен Мати Кохави и его дочь Майя запустили интерактивный проект в формате Instagram Stories о жизни юной венгерской еврейки Евы Хейман, погибшей в газовой камере концлагеря в 1944 году. В основу лег ее дневник. Теперь историю Евы можно узнать и в Snapchat.

В 70 эпизодах девочка, роль которой сыграла британская актриса Миa Квини, рассказывает о последних месяцах своей жизни: о любви к соседскому мальчику, о приходе нацистов в родной город, о департации. Но есть здесь и все то, что близко сегодняшней молодежи: хештеги, лайки, эмодзи. На Instagram-аккаунт Хейман подписались почти полтора миллиона человек. По словам Кохави, цель проекта - не дать подрастающему поколению забыть о Холокосте. За годы войны были убиты около шести миллионов евреев, 1,5 из них – дети.