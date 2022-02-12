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Испания

В Испании забивают 130 тысяч кур из-за птичьего гриппа

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 Павел Барсуков
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H5N1 распространяется от птицы к птице стремительно, но для человека далеко не так опасен
H5N1 распространяется от птицы к птице стремительно, но для человека далеко не так опасен   -   Авторское право  Rogelio V. Solis/AP

В Испании власти приказали забить 130 тысяч кур на фермах под Вальядолидом. В этом районе накануне была подтверждена вспышка птичьего гриппа. Вокруг очага установлена 10-километровая санитарная зона. Начиная с октября, H5N1 обнаружен практически по всей Европе, от Португалии до России. Так, во Франции ещё в конце января пришлось забить 2,5 миллиона кур.

При этом испанские специалисты подчёркивают, что к человеку птичий грипп может передаваться лишь при длительном тесном контакте с птицей, а продукты — мясо, перья, яйца — практически безопасны.