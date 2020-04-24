Европейские фермеры сдерживают чуму, разносимую кабанами

На фоне пандемии коронавируса, которая грозит в числе прочего, экономическим спадом, тысячи европейских свиноводов столкнулись с еще одной опасностью: их хозяйства может разорить африканская чума свиней. На передовой борьбы с этим недугом оказалась Польша (специалисты считают, что болезнь завезли из Африки в Грузию в 2007 году, оттуда она попала в Россию, затем в Польшу - в 2014 году).

Недавно вирус, убивающий кабанов и свиней, но неопасный для человека, обнаружили в двух шагах от польско-немецкой границы. Томаш Здрожевски координирует неправительственную организацию выступающую против практики групповой охоты на пике эпидемии. Он показывает и рассказывает: "Вот поле, где охотники собираются группами. Недавно они тащили мертвых кабанов через всю эту площадку, кровавые следы тянутся потом на десятки метров. И это опасно: через кровь подстреленных животных заражаются другие кабаны и так по цепочке".

Некоторые охотники не соблюдают европейские нормативы по санитарной обработке подстреленных животных. Стандарты были разработаны, в частности, для нераспространения инфекций на фермерские хозяйства, напоминает Томаш: "Большой проблемой является именно групповая охота. Людей много, они шумят, напуганные животные бросаются врассыпную, переходят в другие области, идут западнее - и так разносят болезнь. У нас часто собираются охотники, хотя это в буферной зоне запрещено".

Активисты выходят на собственную охоту, однако их оружие - камеры: они снимают тех, кто пришел подстрелить диких животных. Шокирующие кадры разделки туш вызвали в Польше волну острых дебатов.

"Они разделывают кабана тут безо всякой защиты, без покрывала, - обращает внимание Томаш. - Кровь буквально повсюду, их машина стоит на окровавленном участке".

Действия охотников разрушительны для местных фермерских хозяйств. На западе Польши работает Павел Егровский, крупный поставщик свинины; он продает мясо в Великобританию и Японию. Когда в регионе обнаружили кабанов, переносящих африканскую чуму свиней, фермер немедленно продал поголовье - 9 тысяч животных - и усилил меры санитарной безопасности.

"Санитарная безопасность крайне важна, - убежден Павел. - К нам приезжают автомобили из других регионов. Так вот они должны проходить санобработку, проезжая через специальный коврик, так очищаются колеса. Ну а потом мы обрызгиваем дезинфицирующим средством корпус машины со всех сторон".

Недавно фермер участвовал в консультациях с министром сельского хозяйства страны. В планах правительства - отстрел 90% диких свиней для защиты свиней домашних. Власти разделили страну на зоны по степени активности вируса. В "красных зонах" к отстрелу кабанов может привлекаться армия. С начал года в округе уничтожили 2 тысячи кабанов. Тем временем Павел получил субсидии на реорганизацию бизнеса,теперь он будет меньше заниматься свиноводством. Фермер поддерживает стратегию правительства по борьбе с опасным заболеваниям. По его мнению нынешняя власть реагируют оперативно и адекватно в отличие от своих предшественников.

Что было сделано не так в 2014 году по сравнению с днем сегодняшним? “Проблема в том,что у прежнего правительства не было средств - на строительство заграждений от кабанов, на массовый отстрел больных животных,- рассказывает Павел. - Отсутствие денег стало визитной карточной бывшего правительства, они все время повторяли: "Денег нет!"

Пока решались финансовые проблемы напуганные охотниками кабаны (кстати, прекрасные пловцы) добрались до западных рубежей. В марте больное животное было найдено в реке близ польско-немецкой границы. Как не допустить проникновения чумы свиней на территорию Германии? Немецкая сторона инициировала строительство заграждений. 130-километровой забор должен защитить границу с Саксонией. Работы координирует инженер Дирк Вюрфель. Его команда трудится без оглядки на ураган и дождь. Специалисты знают: как только на территории Германии выявят хоть один случай заболевания африканской чумой свиней, стране немедленно запретят экспортировать мясо.

Заражения своих ферм опасаются также в Дании и Нидерландах. От действий Германии сегодня, говорят эти страны, во многом зависит судьба всего европейского свиноводства

Дирк показывает фронт работ: "Это электрический забор, он должен отпугивать кабанов. Видите, мы выбрали голубой цвет. Неслучайно: ученые выяснили что ли кабаны хороши распознают этот цвет. Еще мы привязали к ограждению специальную ленту, она движется под действием ветра и отпугивает кабанов".

В Дрездене тем временем усилия инженеров поддерживают микробиологи. Власти обязали охотников сообщать о каждом обнаруженном ими в лесу мертвом кабане. На место присылают лаборантов, они должны выяснить, почему погибло животное. На сегодня специалисты не нашли в образцах следов африканской чумы свиней. Тестирование продолжается, фермеры готовы к немедленному введению карантина. Микробиолог Дитрих Пёле поясняет: " Африканская чума убивает кабанов и домашних свиней. Для человека вирус неопасен. Болезнь передается от диких животных на фермы, так заражаются свиньи, которые идут на забой. Это очень плохо, так как затем с их мясом (иногда уже переработанном в колбасу, к примеру), инфекция идет дальше".

Мы возвращаемся в Польшу чтобы встретиться с Анджеем. Он - фермер в третьем поколении,. мужчина опасается, что африканская чума свиней положит конец его бизнесу. В прошлом году на северо-востоке страны и-за эпидемии отбраковали 35 тысяч животных, в этом году - 24 тысячи. Анджей обвиняет власти в том,что они не наладили массовую проверку причин смерти диких кабанов. Погибшие животные, по словам фермера - настоящая биологическая бомба.

"Мертвых животных не уничтожают вовремя, - рассказывает мужчина. - С момента обнаружения до эвакуации животного проходит 3-4 дня. Это слишком долго, местные фермеры негодуют. До эпидемии африканской чумы у нас в регионе было 2 тысячи свиноферм, сегодня осталось 600".

Польша и Германия сообщили об объединении усилий в борьбе с африканской чумой свиней. Возведение заграждений, тестирование, обмен информацией помогут спасти отрасль,надеются специалисты. Некоторые уже разорившие фермеры сожалеют, что меры приняты слишком поздно.