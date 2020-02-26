Карнавалом по коронавирусу: в Ницце не обращают внимание на эпидемию

Карнавал в Ницце, одна из главных туристических достопримечательностей календаря этого сезона, с весельем и отвагой приветствуют десятки тысяч зрителей, собравшихся посмотреть на красочную процессию.

Настроение тех, кто собрался в центре столицы французской Ривьеры, не смогли испортить новости о том, что в нескольких сотнях километров , в Италии, обнаруживаются все новые и новые очаги инфекции.

Те, кто участвует в празднике "прощания с мясом", отказывается поддаваться панике и не намерены считать мероприятие "пиром во время чумы".

- Ну мы хотели давно тут побывать, готовились. Ну да, вирус. Мы себе сказали, что поедем в любом случае. Я воспринимаю это как грипп, по крайней мере, сейчас

- Мы тут в первый раз, ударили, так сказать, карнавалом по коронавирусу.

Карнавал в Ницце был придуман в XIX-м веке, чтобы развлечь в межсезонье богатых туристов, проводивших на Ривьере зимние месяцы, сегодня это стало серьезным источником доходов для города, который на каждый вложенный евро получает пятикратную прибыль.