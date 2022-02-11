Париж и Брюссель "колонне свободы" не рады

Из регионов Франции в Париж устремились противники санитарных ограничений. Они организовали "колонну свободу" по аналогии с протестами дальнобойщиков в Канаде, которые заблокировали Оттаву. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон призывал сограждан к спокойствию. По данным координаторов манифестации, не менее трех тысяч транспортных средств собираются в столице.

Говорят участники протеста:

"Вы можете слышать насколько нам все это надоело, все это не может дальше продолжаться, неважно, к какой социальной группе вы принадлежите, сколько вы получаете в месяц, все платят слишком много. Цены выросли на все, а потом мы узнаем, что компания Total богатеет, пока мы выворачиваем карманы, мы больше так не можем, поэтому мы попытаемся сделать так, чтобы нас услышали и чтобы произошли изменения".

"Видите, наш плакат — мы устали от молчания, от того. что нас заставляют носить маски, мы устали, потому что наши дети тоже ходят в масках. Мы хотим жить и быть здоровыми, с добрым отношением к людям, и отстоять наше право на свободу передвижений".

Префектура полиции Парижа выпустила распоряжение о запрете подобных демонстраций с 11 по 14 февраля и пригрозила участникам крупными штрафами и тюремными сроками, если они решат блокировать дороги в Париже.

Префект полиции Парижа Дидье Лаллеман заявил: "Я просто хочу напомнить всем очевидный факт, о котором раньше заявил министр внутренних дел. Мы будем тверды и не допустим блокировки улиц. Силы безопасности полностью привержены этой цели, уровень мобилизации существенный".

Манифестанты тем временем намереваются 14 февраля добраться до Брюсселя, но власти бельгийской столицы приняли решение запретить проведение акции протеста, так как она не была согласована заранее.