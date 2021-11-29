Глава ВОЗ: "Нам нужен юридически обязывающий договор о подготовке к пандемиям"

Отсутствие в мире должной солидарности - главная проблема в борьбе с коронавирусной пандемией. Такое мнение высказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. На проходящей в Женеве специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (она посвящена теме подготовки к новым пандемиям), Гебрейесус призвал заключить юридически обязывающее соглашение между странами.

Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ: "Если мы что-то и осознали, так это то, что ни один регион, ни одно государство, ни одно сообщество и ни один человек, не будут в безопасности до тех пор, пока мы не обеспечим безопасность всем и каждому. Появление сильно мутировавшего варианта "омикрон" демонстрирует насколько сомнительна и ненадежна наша ситуация. Присутствие "омикрона" диктует миру необходимость нового соглашения о пандемиях".

Страны Группы семи заявили об угрозе распространения потенциально более заразного штамма коронавируса и призвали международное сообщество к срочным действиям. На фоне сложившейся эпидемической ситуации во Франции и Великобритании всем взрослым гражданам рекомендовано сделать бустерные прививки.

Насколько имеющиеся в распоряжении вакцины от коронавируса окажутся эффективными для защиты от "омикрона", станет известно через несколько недель.

Президент США Джо Байден попытался успокоить соотечественников: "Новый вариант коронавируса является поводом для беспокойства, но не для паники. У нас лучшие в мире вакцины и лекарства, и лучшие ученые. Кроме того, каждый день мы узнаем о вирусе все больше и больше. Мы будем бороться с этим штаммом научными методами и действовать грамотно и быстро, не допуская при этом хаоса и неразберихи".

В Европе тем временем обнаруживается все больше носителей "омикрона". В Нидерландах их не менее четырнадцати. О первых случаях инфицирования новым вариантом сообщили Швеция и Испания.

Многие страны Старого Света усилили санитарный контроль на границах и ограничили авиасообщение с государствами юга Африки.

СМИ задаются вопросом: грозят ли европейцам очередные рождественские локдауны?

В Германии стратегию по борьбе с коронавирусом во вторник обсудят уходящая с поста федерального канцлера Ангела Меркель и ее преемник Олаф Шольц.