Украина: репортаж из окопов

В то время как Россия и Беларусь проводят совместные учения у границы с Украиной, Киев объявил, что на этой неделе начнёт собственные военные манёвры. Министр обороны Алексей Резников заявил, что они начнутся 10 февраля, чтобы подготовиться к возможному вторжению России в его страну.

И пока главы государств и правительств обсуждают возможность войны, пытаясь найти дипломатические пути выхода из кризиса, солдаты батальона, расквартированного недалеко от города Попасная на востоке Украины, согласились поделиться с нами своим видением ситуации, в которой оказались.

- Я приехал сюда, потому что началась война, и мы должны защищать нашу страну, - говорит Влад.

Ему 22 года, и это его вторая ротация в конфликте на востоке Украины. До 2014 года, когда сепаратисты взяли контроль над территориями, Влад мечтал изучать медицину и стать кардиологом. Но говорит, что вместо этого ему пришлось взять в руки оружие.

- Если мы не выиграем эту войну, Украина будет уничтожена. Российская Федерация... Нет, не Российская федерация, а Путин хочет создать СССР-2. И это ужасно.

Спустя 8 лет этот конфликт, унесший более 14 тысяч жизней, зашёл в тупик. Но он не затух, и перестрелки продолжаются.

Анелиз Боржес, Euronews:

- С разных постов солдаты сообщали нам, что пока сохраняется спокойствие, но конфликт развивается, они наготове, и вся та военная помощь, которая направляется на Украину, ещё не прибыла сюда в полном объёме.

По данным украинской разведки, 35000 повстанцев находятся по другую сторону линии соприкосновения при поддержке 2000 российских военных. Москва свою прямую вовлечённость отрицает, равно как и намерение организовать полномасштабное вторжение на Украину, хотя на границе сосредоточены более 120000 военнослужащих РФ.

Влад надеется, что дипломатия победит, но говорит, что войска здесь готовятся к другому исходу:

- Я надеюсь, что санкции смогут остановить эту войну. Но Российская Федерация не понимает слова. Там понимают только язык силы и борьбу. И я думаю, что если наша страна останется сплочённой, мы сможем дать отпор Российской Федерации.