НПО: турки нищают из-за инфляции

Колоссальная инфляция в Турции ведёт к обнищанию населения, заявляют неправительственные организации.

Коммунальные счета за январь оказались почти вдвое больше декабрьских — при том, что многие небогатые семьи уже давно сократили потребление газа и электричества.

"Раньше такого не было. Нам сказали, что зимой мы использовали больше газа. Но я больше не глажу, почти не включаю другие электроприборы. А греюсь, закутываясь в одеяла".

На прошлой неделе опубликованы официальные данные: в январе инфляция в годовом выражении превысила 48% — это максимум за 20 лет. Соответственно, вдвое упал курс турецкой лиры, так же дорожают продукты и товары.

Хаджер Фогго, НПО "Сеть глубокой нищеты":

"Из-за роста цен на продукты многие семьи резко сократили расходы на питание. Завтрак для многих стал роскошью. Некоторые ролители не могут даже давать детям еду в школу, это особенно печально".

Власти страны призывают граждан потерпеть, называя происходящее экономическим переходом: Центробанк Турции снижает процентную ставку ради восстановления роста и стимуляции промышленности. Экономисты призывают наоборот повышать её, чтобы затормозить инфляцию, но президент Эрдоган выступает резко против, заявив, что не собирается сдаваться на милость Международного валютного фонда.