Венгрия замораживает цены на продукты

Правительство Венгрии решило заморозить цены на важнейшие продовольственные товары. С 1 февраля сахар, муку, растительное масло, молоко, свинину и курицу магазины будут обязаны продавать не дороже, чем 15 октября прошлого года.

В Будапеште заявляют, что таким образом хотят компенсировать общий рост цен, вызванный энергетическим кризисом: в конце прошлого года страны Европы столкнулись с нехваткой топлива.

Андраш Гашпар, редактор Privátbankár.hu:

"Для продуктовой потребительской корзины разница в ценах между октябрём и январём может составлять от 4 до 20%. Но в то же время есть и продукты, которые, по нашим данным, наоборот подешевели: например, куриная грудка".

Представители оппозиции же воспользовались решением премьера, чтобы раскритиковать его действия. По их словам, искусственное замораживание цен приведёт к увеличению вывоза продуктов из страны и повысит стоимость других товаров, и в конечном итоге потребителю всё равно придётся платить больше.

Петер Марки-Зай, лидер оппозиции:

"Уровень инфляции от 7 до 10% — это спекулятивные цифры, они совершенно не отражают то, что вы чувствуете. когда приходите в магазин. То, что делается сейчас — попытка остановить наводнение палкой. Это абсолютно непрофессионально, это свидетельство провала 12-летнего правления Орбана".

Цены на продукты, по мысли правительства, будут заморожены на три месяца. При этом через два месяца в Венгрии должны состояться парламентские выборы.