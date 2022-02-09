Игрок французской сборной Курт Зума избил своего кота

Защитник "Вест Хэма" и французской сборной Курт Зума вызвал гнев болельщиков и защитников прав животных после того, как в сети появились видео, в которых футболист пинает своего кота как мяч.

В видео, опубликованных таблоидом The Sun, Зума сперва гоняется за кошкой по дому в пригороде Лондона и пинает ее ногой, затем бросает в нее ботинок и, наконец, бьет по морде. За кадром слышны смешки, на экране то и дело появляются веселые смайлики.

По информации The Sun, 27-летний футболист был в ярости из-за того, что кошка случайно разбила вазу и опрокинула светильник.

"Я хотел бы извиниться за свои действия, - отреагировал Зума после яростной реакции болельщиков и активистов. - Моему поведению, о котором я искренне сожалею, нет прощения. Я также хочу извиниться перед теми, кого расстроило это видео, и заверить, что обе наши кошки в полном порядке и здоровы".

"Так чувствует себя твоя кошка"

"Вест Хэм", куда Зума перешел в августе 2021 года из "Челси", осудил поведение игрока. "Мы поговорили с Куртом, и будем решать этот вопрос внутри клуба, но мы хотели бы четко заявить, что мы не потворствуем жестокому обращению с животными ни при каких обстоятельствах", - говорится в заявлении.

Несмотря на скандал, лондонский клуб все же не отстранил защитника от матча против "Уотфорда" в 24-м туре Премьер-лиги.

Несмотря на победу со счетом 1:0, француза постоянно освистывали болельщики обеих команд. Когда игрок Джош Кинг сфолил на Зуме, фанаты "Уотфорда" проскандировали: "Вот как чувствует себя твоя кошка!"

Менеджер клуба Дэвид Мойес, который, по его словам, "очень любит животных", объяснил свое решение выпустить Зуму на поле тем, что его работа - "подобрать лучшую команду, и Курт - часть этой команды". "Некоторые люди будут разочарованы этим решением, и я это понимаю", - признал он.

Клуб пятой лиги Dagenham and Redbridge FC, в котором играет брат Зумы Йоан, снявший видео, сообщил, что примет меры против 23-летнего футболиста. Сам Йоан сказал, что "глубоко сожалеет об участии в видео".

В суд за жестокое обращение с животными

Онлайн-петиция, призывающая открыть судебное разбирательство в отношении Зумы, к концу матча с "Уотфордом" собрала 25 тыс. подписей. Позднее французский фонд La Fondation 30 Millions d'Amis подал на Зуму в суд за жестокое обращение с животными.

Согласно Уголовному кодексу Франции, гражданина страны можно привлечь к ответственности за преступления, совершенные за границей.

В 2021 году Франция ужесточила закон о защите животных. Жестокое обращение с ними теперь карается тюремным заключением сроком до четырех лет и штрафом. Акты насилия, совершенные на глазах у других людей, или принадлежность животного нападающему являются отягчающими обстоятельствами.

В Великобритании жестокое обращение с животными может караться тюремным заключением сроком до пяти лет.

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), крупнейшая ассоциация защиты прав животных, назвала видео "вызывающим сильное беспокойство". "Недопустимо пинать, бить или шлепать животное, в наказание или по какой-то другой причине", - сказал представитель ассоциации.

Французская благотворительная организация PETA призвала исключить Зуму из состава сборной Франции.

"Наша страна не может допускать, чтобы на международном уровне ее представлял человек, который замечен в совершении таких неприемлемых актов насилия и жестокости", - заявила ассоциация.