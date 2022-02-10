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мир

Компания Adidas расторгла контракт с Куртом Зумой

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 Ирина Шелудкова
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Компания Adidas расторгла контракт с Куртом Зумой
Авторское право  Rui Vieira/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Компания Adidas расторгла контракт с защитниками английского футбольного клуба "Вест Хэма" Куртом Зумой из-за обвинений в жестоком обращении с животными. У спортсмена забрали котов, он оштрафован на 250 тысяч фунтов стерлингов. Гнев болельщиков и защитников прав животных вызвало появившееся в соцсетях видео, на котором футболист пинает своего кота как мяч. Онлайн-петиция, призывающая открыть судебное разбирательство, собрала уже 270 тысяч подписей.