Компания Adidas расторгла контракт с Куртом Зумой

Компания Adidas расторгла контракт с защитниками английского футбольного клуба "Вест Хэма" Куртом Зумой из-за обвинений в жестоком обращении с животными. У спортсмена забрали котов, он оштрафован на 250 тысяч фунтов стерлингов. Гнев болельщиков и защитников прав животных вызвало появившееся в соцсетях видео, на котором футболист пинает своего кота как мяч. Онлайн-петиция, призывающая открыть судебное разбирательство, собрала уже 270 тысяч подписей.