За последнюю неделю количество госпитализированных с диагнозом Covid-19 в России увеличилось на 30%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным министра, в больницах проходят лечение 177 тысяч человек.

Мурашко сообщил, что в стационарах находятся почти 12 тысяч детей, отметив, что рост госпитализаций в этой возрастной группе за неделю составил также почти 30%.

По словам главы Роспотребназдора Анны Поповой, ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока "не становится более стабильной". Как сказала Попова, принятые в регионах меры "абсолютно необходимы и адекватны".

Рост числа тяжелых больных в Москве

В российской столице за неделю отмечено падение уровня заболеваемости Covid-19 на 6%, однако возросло число госпитализаций.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "поступление тяжелых больных выросло на 15%".

Он отметил, что в столице увеличен коечный фонд для пациентов с Covid-19, на сегодняшний день запас составляет около 5 тысяч мест.

В Казани почти 25% медиков на больничном

В Казани городскому управлению здравоохранения пришлось переформатировать работу поликлиник и больниц, поскольку около четверти медиков заболели ОРВИ или коронавирусной инфекцией, доложил на совещании в мэрии замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, в нагрузка на работающих врачей выросла кратно.

"Лавинообразного роста" числа госпитализаций, по словам Жаворонкова, нет. По данным чиновникам, в городе насчитывается 1720 инфекционных коек, из них около 16% свободны. В Казани в последние три недели значительно растет заболеваемость COVID-19 на фоне сезонного всплеска ОРВИ.

QR-код по наличию антител

QR-код по наличию антител к коронавирусу в России можно будет получить с 21 февраля, говорится в приказе Министерства здравоохранения.

Документ предусматривает возможность получить сертификат с QR-кодом по положительному результату теста на антитела к COVID-19.

Выдачу QR-кодов на основании антител в декабре анонсировала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она обещала, что выдача начнется с января, но сроки перенесли на февраль. По словам Голиковой, QR-коды по наличию антител будут действовать полгода. При этом для людей, которые ранее сдали положительный ПЦР-тест на COVID-19, но не получили подтверждение диагноза от врача, срок действия QR-кодов по антителам продлят до года.

Зимний пик на исходе, но очередная волна заболеваемости ожидается весной

Медики предсказывают спад заболеваемости Covid-19 в РФ к началу марта.Однако предупреждают, что весной ожидается еще одна волна.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов предполагает, что следующий пик заболеваемости придется на март-апрель.

"После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум", - сказал Щелканов.

После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Михаил Щелканов директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова

За все время пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 13 147 666 случаев заражения, скончался 336 721 человек.

Уровень коллективного иммунитета в РФ, по данным на начало февраля, составляет 64,1%.