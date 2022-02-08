Польша лишится миллионов из фондов ЕС

Еврокомиссия будет удерживать сумму штрафов, наложенных на Польшу, из причитающегося ей финансирования ЕС. Так Брюссель наказывает Варшаву за неисполнение решения Европейского суда.

По иску Чехии он обязал Польшу ежедневно выплачивать 500 тысяч евро, пока из-за ущерба, наносимого экологии, не будет закрыта угольная шахта "Туров", которая расположена в нескольких километрах от границы двух стран

Комиссия уведомила польские власти о том, что процедура вычета 15 миллионов евро из фондов ЕС будет запущена через десять рабочих дней.

Варшава в ответ заявила, что опротестует решение и платить не будет, так как "на то нет никаких юридических или фактических оснований".

Роза Тун и Хоэнштейн, депутат Европарламента:

"Мне ужасно жаль, что польское правительство создаёт такие проблемы, что польские граждане не получают тех денег, которые предусмотрены для них Европейским Союзом в европейском бюджете. Это средства, которые явно и прямо говорят о солидарности с нами всей Европы. Это проекты, которые чрезвычайно важны для поляков".

Польский президент в понедельник прибыл в бельгийскую столицу на переговоры, чтобы попытаться снизить напряжённость в отношениях сторон.

Правительство Анджея Дуды уже объявило, что выполнит требование ЕС и распустит Дисциплинарную палату Верховного суда. Из-за неё Еврокомиссия обязала Польшу выплачивать еще один штраф - миллион евро в день.

Но теперь Брюссель требует от Варшавы другие доказательства того, что в стране соблюдаются основополагающие принципы правосудия.