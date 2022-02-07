К 30-летию Маастрихтского договора

Маастрихтскому договору 30 лет. 7 февраля 1992 года страны Европейских сообществ подписали документ, который положил начало Евросоюзу. Сегодня - с экономическим кризисом, вызванным пандемией, всё чаще слышны призывы к тому, чтобы перестроить архитектуру еврозоны.

Действие Пакта стабильности и роста приостановлено до следующего года. Но есть те, кто считает, что необходимо вернуться к финансовой дисциплине и надзору.

Энрико Летта, бывший премьер-министр Италии:

"По моему мнению, нельзя взять и отказаться от правил, ограничивающих дефицит и долг. Но мы должны быть более гибкими, применять эти правила рациональнее, принимая в расчёт каждую конкретную ситуацию, различающиеся друг от друга пути развития разных стран".

Томас Визер, экс-глава рабочей группы Еврогруппы:

"Пакт стабильности и роста — это набор правил, которые совершенно не понятны для 99,9% населения. Какие есть альтернативные варианты? Я думаю, что нынешняя структура ЕС и проект его развития в будущем предписывают государствам проводить более ответственную налоговую, бюджетную, финансовую политики, которые бы способствовали росту, экологическому переходу и цифровизации нашей экономики. И они обязательно получат что-то взамен".

В 2009-м и Энрико Летта, и Томас Визер в своей профессиональной деятельности напрямую имели дело с последствиями финансвого кризиса. Оба считают еврозону недоработанным проектом.

Томас Визер, экс-глава рабочей группы Еврогруппы:

"Однажды я спросил одного из разработчиков положений Маастрихтского договора: "Почему вы не включили пункты о создании банковского, фискально союзов?" На что он ответил - тот молодой человек, который выглядел слишком юным, чтобы называться молодым человеком: "В первоначальном варианте все эти пункты были. Но политики их убрали". Так вот, именно поэтому нам пришлось иметь дело с незавершённым проектом валютного союза - потому что политики не были готовы к тому, чтобы рассмотреть этот вопрос под разными углами".

Наши собеседники убеждены: будущее еврозоны, как впрочем и всегда, зависит от того, насколько способны лидеры стран-членов ЕС проявить политическую волю.