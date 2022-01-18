Евросоюз пересматривает правила бюджетных расходов

Европейский Союз обновляет свою систему экономического управления на постковидной период. На своей первой встрече 2022 года в Брюсселе в понедельник министры финансов еврозоны впервые обсудили, что делать с Пактом стабильности и роста, действие которого было заморожено с начала пандемии.

Работа над так называемым "сводом фискальных правил" (fiscal rulebook) еврозоны возобновилась в совершенно другом контексте, чем ожидалось ранее. Государственный долг стран-членов значительно увеличился; региональные, экономические и социальные различия обострились; инфляционное давление усиливает неопределенность, а Фонд восстановления и устойчивости изменил направление развития всего европейского проекта.

Это ставит политиков ЕС перед необходимостью не только устранения ранее существовавших недостатков в своде правил, но и решения в чрезвычайной обстановке постпандемических проблем, включая переход к «зелёным» и цифровым технологиям.

Пакт стабильности и роста: почему он важен?

Пакт стабильности и роста представляет собой набор фискальных правил, признанных не допускать чрезмерные расходы. С 1997 года было принято соглашение о том, что государства-члены должны поддерживать соотношение дефицита и долга к ВВП ниже 3% и 60% соответственно.

Основную обязанность по наблюдению за выполнением соглашения несут Еврокомиссия и Совет министров финансов ЕС.

Они выпускают ежегодные рекомендации по политическим мерам и следят за тем, чтобы каждая страна соблюдала бюджетные правила.

Страны, которые нарушают правила в течение трех лет подряд, подвергаются штрафам максимум на 0,5% от их ВВП. Такого на самом деле никогда не было, хотя угроза, особенно в отношении стран Юга, в течение многих лет звучала довольно громк.

У Пакт о стабильности и роста хорошие друзья, но есть и сильные противники. Его часто критикуют за строгие и негибкие фискальные правила, несмотря на то, что за прошедшие годы было проведено несколько реформ и запущены дополнительные механизмы.

Некоторые жалуются, что эти правила в основном служит для наказания самых бедных и слабых государств-членов, в то время как другим, вроде Франции, неоднократно сходило с рук нарушение 3-процентного лимита дефицита.

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер однажды прокомментировал это чёстно, но цинично: «Франция есть Франция».

Влияние Covid-19 и внутренние разногласия

В марте 2020 года из-за экономического шока, вызванного пандемией коронавируса, Еврокомиссия позволила государствам-членам ЕС превышать нормальные лимиты дефицита. Действие свода фискальных правил приостанавливается до 2023 года.

В конце 2021 года были завершены общественные консультации на эту тему, и теперь Брюссель должен положить предложения о дальнейших совместных действиях на стол переговоров с участием всех столиц еврозоны.

Франция, которая по ротации председательствует в ЕС до июня, надеется, что новая структура будет доработана под её руководством. Многие дипломаты считают это весьма амбициозным и маловероятным.

Почему? Потому что разногласия между странами-членами всё ещё глубоки, и на их поведении всё ещё сказывается наследие финансового кризиса.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, прибывший на заседание Еврогруппы в понедельник, назвал приоритеты страны-председателя: «Нам нужно будет разрабатывать Пакт роста. Рост становится важнее стабилизации. Это должен быть устойчивый рост, справедливый рост, необходимый рост для всех граждан Европы. Мы также должны посмотреть, какие инвестиции нам нужны, чтобы добиться более зелёного роста».

Новый министр финансов Германии, либерал Кристиан Линднер, известный как сторонник жёстких мер, был ещё более категоричен в отношении свода правил: «На мой взгляд, Пакт стабильности и роста доказал свою гибкость во время кризиса, но теперь пришло время снова наращивать фискальные буфера. Мы должны укреплять не только частный сектор, но и государственный сектор. Поэтому я решительно выступаю за сокращение суверенного долга. Я верю, что в течение этого года у нас будет к этому всеобъемлющий подход".

Францию, которая хочет радикально изменить Пакт стабильности и роста в направлении его смягчения, наверняка поддержат Италия и южные страны, включая Грецию, Португалию и Испанию.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в прошлом месяце в совместной статье подчеркнули, что «ключевые расходы на будущее» должны стимулироваться в соответствии с пересмотренным набором правил, указывающим, что стратегические инвестиции должны быть освобождены от правил расходования средств.

Сопротивление со стороны так называемых "бережливых стран" должно быть больше, чем ожидалось. Германия или Австрия, желающие возобновления действия Пакта в 2023 году, уже призывают вернуться к нормальным правилам, финансовой дисциплине и надзору, чтобы избежать расточительных расходов.

ЕС далёк от политического консенсуса

В любом случае еврозона далека от достижения политического консенсуса. Новый экономический курс ЕС подразумевает высокие государственные долги и обязательства по государственным инвестициям в «зелёную» и цифровую трансформацию.

Усвоили ли политики ЕС уроки прошлого, как они обещали, или нет, ещё предстоит увидеть в ближайшие недели или, как указал в понедельник еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, на это потребуются месяцы.