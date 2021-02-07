Столпы и обновление Маастрихтского договора

Прошло 29 лет после подписания Маастрихтского договора, который сформировал Европейский Союз в его нынешнем виде. Бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что теперь устарело так называемое "золотое правило" этого договора. Оно запрещало бюджетный дефицит выше 3% и привело к жёсткой экономии.

«Между тогдашними 12 государствами-членами велись серьезные дебаты, - сказал Юнкер. - Немцы выступали за применение "золотого правила" к долгу. Теперь же "золотое правило" должно заключаться в том, чтобы мы учитывали заботы людей, связанные с безработицей и социальным обеспечением. "

Маастрихтский договор определил три союзных столпа: первый это единый рынок, второй – общая внешняя политика, а третий – совместное решение вопросов внутренних дел и правосудия.

Корреспондент Euronews Джек Паррок передаёт из Брюсселя:

"Копия Маастрихтского договора хранится здесь, в Доме европейской истории. В документе Евросоюз описан таким, каким мы его сегодня знаем. Но нынешняя глава Еврокомиссии хочет, чтобы мы задумали о его обновлении. Ради этого Урсула фон дер Ляйен организовала то, что называется "конференция о будущем Европы ».

На этом форуме будут председательствовать руководители трех европейских институтов власти: Совета, Комиссии и Парламента.

Но 20 лет назад похожую идею выдвинул тогдашний президент Франции Валери Жискар д’Эстен.

«Его собрание разработало европейскую конституцию, которая затем была отклонена населением Франции и Нидерландов на двух референдумах, - сказал историк, преподаватель Колледжа Европы Джон Уорт. - Поэтому в Брюсселе опасаются, что если открыть ящик Пандоры для изменения договора, то граждане, вероятно, проголосуют и против этого».

Маастрихт также установил принцип единогласия в принятии решений по внешней политике, при котором каждая страна ЕС обладает правом вето. Этот принцип может быть обновлён, если конференция о будущем всё-таки приведет к изменению договора.