Исландия возобновляет китобойный промысел

By Euronews

Власти решили не продлевать временный двухмесячный запрет на охоту. Он был введен из-за опасений за благополучие животных

Правительство Исландии приняло решение не продлевать временный двухмесячный запрет на китобойный промысел на фоне опасений по поводу благополучия животных.

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Как заявила министр рыболовства страны Свандис Сваварсдоттир, охота на китов может быть возобновлена уже в пятницу, но на более жестких условиях.

Исландия — одна из трех стран в мире, где разрешен коммерческий китобойный промысел, наряду с Норвегией и Японией.

Ежегодные квоты позволяют убивать 426 китов. Однако в последние годы уловы резко снизились из-за сокращения рынка сбыта китового мяса.