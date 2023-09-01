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Исландия возобновляет китобойный промысел

Финвал, охота на которого возобновлена в Исландии
Финвал, охота на которого возобновлена в Исландии Авторское право Benny F. Nielsen/AP2010
By Euronews
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Власти решили не продлевать временный двухмесячный запрет на охоту. Он был введен из-за опасений за благополучие животных

Правительство Исландии приняло решение не продлевать временный двухмесячный запрет на китобойный промысел на фоне опасений по поводу благополучия животных.

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Как заявила министр рыболовства страны Свандис Сваварсдоттир, охота на китов может быть возобновлена уже в пятницу, но на более жестких условиях.

Исландия — одна из трех стран в мире, где разрешен коммерческий китобойный промысел, наряду с Норвегией и Японией.

Ежегодные квоты позволяют убивать 426 китов. Однако в последние годы уловы резко снизились из-за сокращения рынка сбыта китового мяса.

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