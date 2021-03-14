В Мьянме стреляют по демонстрантам

В Мьянме не утихают акции протеста против военного переворота. В субботу для разгона манифестантов в нескольких крупных городах страны полиция применила огнестрельное оружие. Погибли по меньшей мере 7 человек. По последним данным правозащитников, в общей сложности жертвами беспорядков и полицейского насилия в Мьянме стали не менее 70 человек.

В воскресенье во втором крупнейшем городе страны Мандалае состоялись похороны одного из протестующих, застреленных накануне силовиками в ходе мирной сидячей забастовки. Полицейские открыли по ее участникам огонь боевыми патронами. 21-летний мужчина стал одним из по меньшей мере четырех убитых демонстрантов.

Массовые протесты в Мьянме начались после военного переворота 1 февраля. Армия объявила о захвате власти и ввела чрезвычайное положение, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов в прошлом году.