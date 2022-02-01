Семьи сотрудников американского правительства покидают Республику Беларусь в связи "с необычной и вызывающей беспокойство военной деятельностью России возле границы с Украиной". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на веб-сайте Госдепартамента США.

"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился о выезде членов семей государственных служащих США", указывается в документе.

Отмечается также, что американские граждане, находящиеся в Беларуси или рассматривающие возможность поездки в эту страну, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность.

Госдепартамент "настоятельно рекомендует" воздержаться от поездок в Беларусь с учетом нестабильности ситуации. Подчеркивается, что возможности правительства США по оказанию плановых или экстренных услуг американским гражданам в Беларуси ограничены в виду мер, принятых белорусским правительством против персонала посольства.

В посольстве США напоминают о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в связи с политической и военной напряженностью в регионе, рекомендуется избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации.

Неделей ранее Госдепартамент США приказал дипломатам и членам их семей покинуть Украину. Также внешнеполитическое ведомство дало разрешение на добровольный отъезд ряда других американских госслужащих.