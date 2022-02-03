Город, который не хочет быть свалкой

Город Нерва в испанской Андалузии не хочет больше быть свалкой Европы. В последний раз всего в 700 метрах от жилых домов здесь выгрузили 12 000 тонн привезённых высокотоксичных отходов. Причём это даже не отходы одной из стран Евросоюза. а мусор, образовавшийся в результате строительства роскошного морского порта в Черногории, которая находится на расстоянии в почти 3 200 км. Груз был доставлен морем в порт Севильи, а затем на грузовиках переправлен в Нерву.

Первоначально эта свалка была устроена свалка для удовлетворения потребностей региона, но спустя 25 лет жители не могут добиться от муниципалитета выполнения экологических обязательств и не видят обещанного экономического развития.

Хосе Луис Лозано представляет "Движение за здоровье и достоинство Нервы".

"Вот уже 25 лет мы терпим эту несправедливость, - говорит он. - 25 лет региональное ицентральное правительство отворачиваются от населения Нервы."

Экологические организации и местные жители требуют закрыть свалку. 31 января они организовали митинг протеста в Севилье, столице Андалузии.

"Мы хотим, чтобы свалка была немедленно закрыта, а её рабочие трудоустроены в другом месте", - говорит экоактивист Хуан Ромеро.

К этому добавились и проблемы, с которыми столкнулся горсовет Нервы. Мэрия ежегодно получала выплаты от управляющей свалкой компании в качестве компенсации за риски, связанные с хранением отходов. Но уже сколько времени эта сумма не выплачивается, и долг достиг полумиллиона евро.

"Никакой компенсации в плане трудоустройства, социальной и хозяйственной жизни города это не принесло. Отсюда__ вывод, что мы совершили ошибку, которую должны признать", - сетует мэр Нервы Хосе Антонио Айала.

Собственные однопартийцы обвиняют его в том, что несколько месяцев назад он дал добро проекту расширения территории свалки