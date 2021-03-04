Москва защищает право штрафовать СМИ

Москва настаивает на правомерности крупных штрафов в отношении проектов «Радио Свобода» в России и отвергает обвинения в стремлении помешать работе журналистов. С такой позицией выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала «надуманными» претензии Госдепартамента США в Кремлю, расценив их как «весьма аррогантную попытку вмешательства в работу судебной системы суверенного государства и вообще в наши внутренние дела».

Плата за Свободу

«Радио Свобода» оштрафовали более чем на 35 млн рублей: Роскомнадзор обвиняет издание, объявленное «иностранным агентом», в нарушении правил маркировки материалов. Чиновники требуют помечать каждое сообщение «Радио Свобода» крупным разъяснением о статусе СМИ, а также добавлять соответствующие 15-секундные указания в аудио- и видеопубликации.

Надзорное ведомство направило в суд более 200 административных протоколов, общая сумма штрафов может превысить 70 млн рублей. Дирекция «Радио Свобода» безуспешно обжаловала первые постановления. Президент радиокорпорации Джейми Флай заявил о несогласии с решениями судов. Правила маркировки контента он называет вмешательством в работу журналистов и инструментов для формирования негативного отношения аудитории к работе изданий компании. Флай пообещал, что русскоязычные проекты «Радио Свобода» продолжат свою работу, несмотря на попытки властей «повлиять на редакционную независимость».

Госдепартамент США выражал глубокую озабоченность по поводу ситуации с «Радио Свобода». Представитель ведомства Нед Прайз заявлял о «нарастании репрессивных мер, направленных на подавление свободы печати в России». После угроз Роскомнадзора заблокировать доступ к онлайн-ресурсам международного издания, «Радио Свобода» напомнила о средствах обхода блокировок. Совет управляющих по вопросам вещания США, который курирует СМИ, получающие финансирование Конгресса, создал портал «В обход цензуры» со ссылками на программы для доступа к заблокированным сайтам.

В «Радио Свобода» подчеркивают, что это независимая медиакомпания, которая финансируется за счёт грантов Конгресса США через американское агентство по глобальным медиа.

Немецкий вопрос

На фоне обострившейся ситуации вокруг «Радио Свобода» российский МИД пригрозил «жёсткими мерами» в отношении других зарубежных изданий. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что у Москвы есть претензии к работе журналистов немецких СМИ, — об этом она заговорила в связи с закрытием счетов информагентств RT и Ruptly в немецком Commerzbank.

МИД считает, что это элемент политического давления на журналистов в ФРГ. Захарова призвала Берлин «обеспечить нормальное функционирование медиакомпаний и отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу СМИ»:

«Искренне скажу: честное слово, правда, не хочется [принимать ответные меры]. Так давайте не будем создавать прецедент и повод. Давайте быть приверженными нашим обязательствам по созданию нормальных условий для работы журналистов в наших странах».

«Чёрные списки» минюста

В официальном реестре «СМИ, выполняющих функции иностранного агента» — 12 изданий и пять человек. Формально закон позволяет вносить в этот перечень всех, кто распространяет информацию «для неограниченного круга лиц», получая при этом (прямо или опосредованно) деньги из-за рубежа.

Первыми физическими лицами, который российское государство объявило «СМИ, выполняющими функции иностранного агента», стали лидер движения «За права человека» Лев Пономарёв (организацию ранее также назвали «иностранным агентом»), феминистка и арт-активистка Дарья Апахончич, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, а также журналисты «Радио Свобода» Людмила Савицкая и Сергей Маркелов. Власти обязали их помечать все публичные сообщения (в том числе комментарии в соцсетях) пространными упоминаниями о статусе «иностранного агента», создать юридическое лицо и регулярно отчитываться о своей деятельности и доходах.

На этой неделе Денис Камалягин и Лев Пономарёв подали иски к министерству юстиции с жалобами на признание их иностранными агентами.