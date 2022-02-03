Эммануэль Макрон предлагает реформировать Шенген

Эммануэль Макрон предлагает реформировать ШенгенКомментарии
Создать 3 марта руководящий совет Шенгенской зоны с механизмом быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций на внешних границах ЕС - с таким предложением выступил президент Франции.
По итогам неформальной встречи европейских министров внутренних дел в северном французском городе Туркуэн, Эммануэль Макрон предложил им обсудить инициативу в четверг и пятницу в Лилле.
Подобный руководящий совет действует в Еврогруппе.
По мнению французского президента, новая структура Шенгенской зоны должна будет проводить регулярные встречи во главе со специально назначенным координатором. Первая состоится 3 марта.
Идею уже поддержала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая сама в середине декабря предложила реформировать Шенгенскую зону с целью усилить безопасность европейских границ.
По оценкам Frontex, 39 миллионов человек въехали в Евросоюз, не став объектом проверки информационной системы Шенгенскую зону.