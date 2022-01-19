Макрон призвал переосмыслить стратегию безопасности ЕС

Реформировать Хартию Евросоюза по основным правам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. В среду он представил Европарламенту стратегию Парижа на ближайшие полгода, пока Франция будет председательствовать в Совете ЕС. По мнению Макрона, целый ряд правовых положений необходимо выразить более чётко.

Эммануль Макрон, президент Франции:

"Я бы хотел, чтобы мы укрепили те ценности, которые составляют наше единство и нашу силу. Я надеюсь, что мы сможем обновить эту хартию, в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть важность защиты окружающей среды или права на аборт".

По мнению главы французской республики, главные задачи Европы сейчас — решение проблем климата, цифровой революции и безопасности. В этих областях, по его мнению, необходимо переосмысление европейской политики.

Эммануль Макрон, президент Франции:

"Обещание будущего имеет смысл только в том случае, если в это великое время потрясений, перед лицом геополитического беспорядка, угрозы терроризма, кибератак, нелегальной миграции мы будем знать, как реагировать. И перед лицом возвращения трагедии в историю Европы, мы должны вооружаться не из соперничества с другими державами, а для обеспечения своей независимости в этом мире насилия".

Среди прочего Макрон заявил, что в ближайшие недели будут выработаны предложения по безопасности, которые обсудят в рамках НАТО, а затем и на переговорах с Россией.